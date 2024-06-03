“ريمات الرياض للتنمية” توقع عقوداً استثمارية للإعلانات الخارجية على المباني والأراضي البيضاء ووسائل النقل

الرياض : البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة “ريمات الرياض للتنمية”، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الإستراتيجي للقطاع الخاص، تم التوقيع على الحزمة الثانية من العقود الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية، بإجمالي ايرادات تزيد عن نصف مليار ريال سعودي، وذلك في إطار الفرص المعلن عنها سابقاً ضمن المخطط الإعلاني لمدينة الرياض. وتم توقيع ثلاث عقود استثمارية مع “شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان” الأول لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاءٍ متفرقة من مدينة الرياض، وعقدين آخرين لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات بإجمالي ايرادات تزيد عن 442 مليون ريال سعودي لكامل مدد هذه العقود. في حين فازت شركة “نايف الراجحي الاستثمارية” بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم بإجمالي إيرادات تزيد عن 41 مليون ريال سعودي لكامل مدة العقد.

وبهذه المناسبة أكَّد الرئيس التنفيذي لشركة “ريمات الرياض للتنمية” عبد الله بن سليمان أبوداود أنَّ توقيع هذه العقود يأتي ضمن الخطة التي تعمل عليها الشركة لتنفيذ مشاريع نوعية في العاصمة من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص وفق نماذج أعمال جديدة ومبتكرة لأول مرة وفق استراتيجية مستدامة، تساهم في بناء مجتمعٍ حيوي ومزدهر في منطقة الرياض، كما أن هذه العقود تأتي امتداداً للفرص التي تم توقيع عقودها سابقاً في مجال الإعلانات الخارجية لترتفع قيمة عقود المحفظة إلى ما يزيد عن 17 مليار ريال وهو يعد رقم قياسي عالمي في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، صرح رئيس مجلس إدارة شركة “نايف الراجحي الاستثمارية”، نايف بن صالح الراجحي، بقوله: “يعد العقد الموقع مع “ريمات الرياض للتنمية” هو مرحلة هامة للشركة في مجال الإعلانات الخارجية والتي نهدف من خلالها إلى تطوير معالم إعلانية جديدة تناسب الذوق العام، وتعكس التطور الفعلي والحيوي الذي تعيشه العاصمة في ظل المشاريع العملاقة وغير المسبوقة التي تشهدها؛ وبما يسهم في تحسين المشهد الحضري في الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، ونحن سعداء بأن نكون شركاء لمدينة الرياض في رفع مستوى جودة الحياة بشكلٍ عام”.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي في وكالة “فادن للدعاية والإعلان” حمد العنزي أنَّ الاتفاقية الموقعة بين “ريمات الرياض للتنمية” وشركة “فادن” تعمل على تعزيز إطلاق إمكانات القطاع الخاص والمساهمة في تسريع التحول الرقمي، وتحديداً في قطاع الإعلانات الخارجية، ودعم منظومة النقل العام في منطقة الرياض، عبر تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات في مدينة الرياض.

يذكر أنَّ مجلس الوزراء السعودي كان أصدر في شهر مايو من العام 2020 قراراً بالموافقة على إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك ضمن مبادرات وبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030.