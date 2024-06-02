قبل انطلاق الحدث غدًا.. إقامة المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في جدة

جدة – خالد بن مرضاح
أقيم مساء اليوم الأحد 3 يونيو 2024م، في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، المؤتمر الصحفي العام لبطولة العالم للبلياردو (9كرات) التي تستضيفها المملكة في جدة لأول مرة خلال الفترة (من 3 إلى 8) يونيو، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات وشركة ماتشروم ملتي سبورت.
في بداية المؤتمر، قال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري:” أرفع عظيم الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على الدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الرياضي، كما أتقدم لسمو وزير الرياضة بالشكر الجزيل على اهتمامه ومتابعته المستمرة، لأعمال القطاع بشكل عام والاتحادات الرياضية خاصة، ومنها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر”.
وأضاف: “نسعد بمساهمتنا في الاتحاد في كتابة فصل جديد من النجاحات الكبرى في ملف الاستضافات الرياضية الكبرى للمملكة، من خلال احتضان هذا الحدث الكبير ولمدة عشر سنوات مقبلة، بداية من هذه النسخة، ونحرص في الاتحاد على القيام بأدوارنا كما يجب، للمساهمة في نجاح هذا الحدث، وتعزيز المنافسة في البطولة العالمية، بما ينعكس على زيادة نمو اللعبة في المملكة، ومساعدة اللاعبين السعوديين الحاليين على تطوير مستوياتهم، من خلال الاحتكاك بالنجوم العالميين”.
بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة اتشروم سبورت، إيميلي فريزر:” تتجه رياضة البلياردو نحو كتابة فصل جديد وغير مسبوق، على مستوى بطولة العالم، وفي الوقت الذي تشهد فيه شعبية اللعبة ازدياداً ملحوظاً على الساحة الدولية، تُطل علينا بطولة العالم للبلياردو من المملكة العربية السعودية، لتمنح فرصة ذهبية لرفع مستوى اللعبة إلى مستويات جديدة، حيث نتطلع لتحقيق نهضة كبيرة في نمو وازدهار رياضة البلياردو، من خلال تعزيز فرص ممارسة اللعبة، ودعم المواهب وتشجيع المشاركة الفعالة”.