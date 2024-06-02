الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر “دليل التوعية السيبرانية” لضيوف الرحمن

الرياض : البلاد

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، “دليل التوعية السيبرانية” الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة، وذلك ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمـات لضيوف الرحمن.

ويستعرض الدليل أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية خلال موسم الحج والعمرة، كما يتطرق إلى أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، وأهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وأمن التطبيقات، وإجراء النسخ الاحتياطي للهاتف الجوال بشكل دوري، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم من خلال 16 لغة يوفرها الدليل المتاح في قسم الأدلة التوعوية في موقع وزارة الحج والعمرة Haj.gov.sa/Guides .