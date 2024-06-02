“موسم جدة” يعود بهوية جديدة وفعاليات وتجارب متنوعة

جدة : البلاد

ينطلق (موسم جدة 2024)، مجددًا في صيف هذا العام بوجهات وتجارب وفعاليات جديدة ومتنوعة؛ حيث يقدِّم عشرات الفعاليات المختلفة والبطولات والعروض الثقافية، والأدبية، والتراثية، والترفيهية، حيث يستمر موسم جدة لمدة شهرين ليعبِّر عن المقومات السياحية والتنوع الثقافي والتاريخي للمملكة، كما يرسِّخ مكانة جدة التي أصبحت مركزًا عالميًا ينبضُ بالحياة، وموطنًا للفنون الزاهرة ووجهةً للفعاليات المتنوعة.

وتتميز مدينة جدة، بتراثها وأسواقها العتيقة وشواطئها الخلَّابة ومعالمها المتنوعة، لتقدم تجارب سياحية لا تُنسى لزوارها، حيث يقدِّم (موسم جدة 2024) كل ما يُرضي الأذواق بمختلف الفئات العمرية عبر فعاليات تتناسب مع تاريخ جدة وحاضرها ومستقبلها؛ ومنها جدة سوبر دوم ونادي اليخوت والتجارب العالمية ومهرجان التسوق.

وتعد العروض الموسمية أهم فعاليات موسم جدة، كذلك بطولات ألعاب الفيديو وعروض الأطفال المتنوعة بين ثقافية وأدبية وتراثية وترفيهية، فيما ستحتضن الفعاليات عدة مناطق بجدة؛ منها أبحر التي تعتبر شريان جدة الأكبر بساحلها الممتد الطويل، وجدة التاريخية التي تتباهى بعجائبها وسحر تاريخها، وكذلك الجوهرة والحمراء التي تضم نافورة الملك فهد كأطول نافورة في العالم، وواجهة جدة البحرية التي تتزيَّن بمنحوتات فنية وساحات لعب ومطاعم ومناطق للشاطئ المفتوح يستمتع بها الزوار.

كما تضم مسجد الرحمة أو (المسجد العائم)؛ وهو واحد من أكثر المساجد شهرةً في مدينة جدة، ويقع على حافة كورنيش جدة، ويحيط بالمسجد مياه البحر الأحمر، وأيضًا جزيرة الشراع وهي من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة، ومتحف جدة الذي يقدِّم عرضًا تاريخًيا لمدينة جدة وتطورها، ومتحف بيت نصيف وهو منزل قديم تم تحويله إلى متحفٍ يعرض التراث الثقافي السعودي.

ويقدم برنامج صيف السعودية تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.