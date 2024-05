موقف مورينيو من الانضمام إلى دوري روشن

كشفت وسائل إعلام صادرة الجمعة عن موقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (61 عامًا) من التدريب في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.



من المعلوم أن مورينيو -المقال من روما الإيطالي في يناير الماضي- هدف لعديد الفرق السعودية، أبرزها الاتفاق والقادسية والشباب والنصر.



الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، كشف من مصادره الخاصة أن مورينيو ربما لن يتعاقد مع أي من فرق دوري روشن.



ومن المرجّح أن يوقع المدرب الاستثنائي عقدًا مع فريق فنربخشة التركي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمدّة عامين.

🚨🟡🔵 José Mourinho has just signed the contract as new Fenerbahçe head coach, here we go!

After verbal agreement in the morning, deal sealed until June 2026 — two year contract for the Special One. pic.twitter.com/DKIEVbG7P1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024