الرياضة

موقف مورينيو من الانضمام إلى دوري روشن

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ذو القعدة / 1445 هـ      31 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
موقف مورينيو من الانضمام إلى دوري روشن

كشفت وسائل إعلام صادرة الجمعة عن موقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (61 عامًا) من التدريب في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.


من المعلوم أن مورينيو -المقال من روما الإيطالي في يناير الماضي- هدف لعديد الفرق السعودية، أبرزها الاتفاق والقادسية والشباب والنصر.


الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، كشف من مصادره الخاصة أن مورينيو  ربما لن يتعاقد مع أي من فرق دوري روشن.


ومن المرجّح أن يوقع المدرب الاستثنائي عقدًا مع فريق فنربخشة التركي خلال الأيام القليلة المقبلة، لمدّة عامين.

 

m.abo.elwafa

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