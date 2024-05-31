لامين يامال لاعب الموسم في برشلونة

نال الدولي الإسباني الواعد لامين يامال (16 عامًا) أفضل تقييم من بين كل لاعبي فريق برشلونة عن الأداء في الموسم الجاري (2023-2024).



حسب تقييمات يومية ماركا (MARCA) الإسبانية، فقد حصد يامال تقييم 7.7 من أصل 10 درجات، وهو الرقم الأفضل في الفريق الكاتالوني.



أخفق برشلونة في الحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني، لينفلت اللقب منه إلى الغريم والعدو اللدود ريال مدريد، الذي حقق لقبه رقم 36.



ورُغم الموسم الركيك للبارسا، فقد منحت ماركا يامال تقييم 7.7 عطفًا على مجهوداته الفردية المميزة، فقد سجّل 7 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.



ودخل يامال في تشكيلة الموسم التي أعدتها ماركا بوصفه اللاعب الوحيد من برشلونة، علمًا بأنه شارك في 50 مباراة بكل البطولات على مدار الموسم.

شاهد أهداف لامين يامال مع برشلونة