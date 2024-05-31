دوري روشن السعودي 2023-2024.. موسم العلامة الفارقة

• عصر جديد للدوري يشهد اهتمامًا غير مسبوق
• الدوري جذب 156 لاعبا من 54 دولة
• بثت مباريات الدوري في أكثر من 160 دولة عبر 38 منصة عالمية
البلاد- جدة
في حقبة جديدة لكرة القدم السعودية، أثبت موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي أنه علامة فارقة، حيث شهد نموًا غير مسبوق في الاهتمام الجماهيري بالدوري.
ووصف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر مغربل، الموسم 2023-2024 باللحظة المهمة في مسيرة الكرة السعودية، وقال:” سننظر إلى الموسم السابق، كلحظة فارقة في نمو كرة القدم السعودية. لقد اختار بعض من أفضل اللاعبين في العالم دوري روشن السعودي لعرض مواهبهم الرائعة، إلى جانب الجيل القادم من المواهب السعودية. وساهم ذلك في تعزيز الاهتمام الكبير بدوري روشن السعودي من الإعلام الرياضي وجماهير كرة القدم والرعاة”.
على أرض الملعب، صنع بطل الدوري نادي الهلال تاريخ كرة القدم واستحوذ على عناوين الصحف العالمية بتسجيله رقمًا قياسيًا للانتصارات المتتالية، حيث فاز في 34 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، محققًا لقب الدوري دون هزيمة.
أما كريستيانو رونالدو، فقد واصل تألقه في عام 2023 مسجلاً أعلى عدد من الأهداف في أندية العالم برصيد 54 هدف في 59 مباراة، وأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد. المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات كان قد مثّل النصر لأول مرة في يناير 2023 ونجح في إحراز 35 هدف في 31 مباراة في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، الموسم الذي شهد 909 أهداف بزيادة 40% عن الموسم السابق.