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دوري روشن السعودي 2023-2024.. موسم العلامة الفارقة

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1445 هـ      31 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

• عصر جديد للدوري يشهد اهتمامًا غير مسبوق
• الدوري جذب 156 لاعبا من 54 دولة
• بثت مباريات الدوري في أكثر من 160 دولة عبر 38 منصة عالمية

البلاد- جدة
في حقبة جديدة لكرة القدم السعودية، أثبت موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي أنه علامة فارقة، حيث شهد نموًا غير مسبوق في الاهتمام الجماهيري بالدوري.

ووصف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر مغربل، الموسم 2023-2024 باللحظة المهمة في مسيرة الكرة السعودية، وقال:” سننظر إلى الموسم السابق، كلحظة فارقة في نمو كرة القدم السعودية. لقد اختار بعض من أفضل اللاعبين في العالم دوري روشن السعودي لعرض مواهبهم الرائعة، إلى جانب الجيل القادم من المواهب السعودية. وساهم ذلك في تعزيز الاهتمام الكبير بدوري روشن السعودي من الإعلام الرياضي وجماهير كرة القدم والرعاة”.

على أرض الملعب، صنع بطل الدوري نادي الهلال تاريخ كرة القدم واستحوذ على عناوين الصحف العالمية بتسجيله رقمًا قياسيًا للانتصارات المتتالية، حيث فاز في 34 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، محققًا لقب الدوري دون هزيمة.

أما كريستيانو رونالدو، فقد واصل تألقه في عام 2023 مسجلاً أعلى عدد من الأهداف في أندية العالم برصيد 54 هدف في 59 مباراة، وأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد. المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات كان قد مثّل النصر لأول مرة في يناير 2023 ونجح في إحراز 35 هدف في 31 مباراة في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، الموسم الذي شهد 909 أهداف بزيادة 40% عن الموسم السابق.

 

الموسم انطلق بعدد من الصفقات العالمية مثل كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وساديو ماني ونغولو كانتي وجورجينو فينالدوم وأليكساندر ميتروفيتش وروبن نيفيز وغيرهم، فجذب الدوري 156 لاعبًا من 54 دولة. وسعيًا نحو تطوير المواهب السعودية الشابة لتنافس على المستوى العالمي، قلّصت الرابطة السن الأدنى للمشاركة في الدوري من 18 عام إلى 16، تزامنًا مع انخفاض متوسط أعمار اللاعبين هذا الموسم إلى 27.5 عام.

خارج المستطيل الأخضر، جذب التحول الذي حققه الدوري انتباه العالم فانتج نموًا في عائدات البث والرعاية والمحتوى الرقمي. تضاعفت التغطية الجغرافية لمنافسات الدوري، وصولًا إلى أكثر من 160 دولة، استقبلت البث عبر 38 منصة عالمية، وحققت قنوات دوري روشن السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي، نموًا بـ 6.72 مليون متابع جديد، بزيادة نسبتها 141% منذ بداية الموسم 2023-2024.

وأضاف مغربل: “مع تقدمنا في التحضيرات الكاملة للموسم المقبل، لا شك أن الدوري سيستمر في النمو. ومن الضروري الآن تعزيز العروض لجميع الأطراف المعنية في دوري روشن السعودي لضمان تقديم منتج عالمي داخل وخارج الملعب، وباستمرار على كافة الأصعدة. نمر بأحد أكثر الأوقات إثارة في تاريخ الكرة السعودية ونتطلع قدمًا إلى موسم 2024-2025 من دوري روشن السعودي.”

– إحصاءات من دوري روشن السعودي 2023-2024:
اللاعبون
• 156 لاعبا من 54 دولة
• تقليص الحد الأدنى لسن المشاركة من 18 إلى 16 عاما
• انخفاض متوسط أعمار اللاعبين هذا الموسم من 29 إلى 27.5 عام
الأهداف
• أحرزت الأندية 909 أهداف هذا الموسم من 306 مباراة، بزيادة 40% عن الموسم السابق
• برصيد 35 هدفًا، حقق مهاجم النصر كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الأهداف في موسم واحد، متجاوزًا رقم 34 هدف الذي حققه عبدالرزاق حمدالله في موسم 2018-2019، وقد سجل رونالدو 64 هدفًا في 69 مباراة بألوان النصر منذ انضمامه للنادي في ديسمبر 2022.
• شهد هذا الموسم تحقيق أعلى عدد من “الهاتريك” حيث سجل اللاعبون 17 ثلاثية.
الملاعب

• انتقلت ثمانية من أندية دوري روشن السعودي إلى ملاعب جديدة هذا العام: الهلال، الشباب، الاتفاق، الفتح، التعاون، الرائد، الحزم، ضمك.
المباريات الأعلى حضورًا
• الجولة الثانية: الهلال أمام الفيحاء: 59,600
• الجولة التاسعة: الاتحاد أمام الأهلي: 55,764
• الجولة 24: الأهلي أمام النصر: 52,037
• الجولة 11: الهلال أمام الأهلي: 50,986
• الجولة 26: الأهلي أمام الاتحاد: 50،633
الجوائز
• توِّج الهلال بلقب بطل دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، وحصد الفريق اللقب بقيادة المدرب جورج جيسوس. أنهى الهلال الموسم دون هزيمة، وفاز في 31 من 34 مباراة. برصيد 96 نقطة، أنهى الهلال الموسم متقدمًا على وصيفه النصر بـ14 نقطة.
• صنع الهلال تاريخ كرة القدم بتسجيله رقمًا قياسيًا للانتصارات المتتالية، حيث فاز في 34 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، محققًا لقب الدوري دون هزيمة، ليتجاوز الرقم المسجل باسم نادي نيو ساينتس الويلزي بـ27 انتصار متتالي في موسم 2016-2017، وقبل ذلك كان الرقم القياسي من نصيب أياكس الهولندي بـ26 انتصار بين عامي 1971 و1972.

• فاز مدرب نادي الهلال جورج جيسوس بجائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، بعد فوزه بخمس جوائز لمدرب الشهر خلال الموسم.
• فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هداف في دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 برصيد 35 هدف.
• ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في موسم 2023-2024 إلى المغربي ياسين بونو حارس الهلال والذي حافظ على شباك نظيفة في 15 مباراة مع استقبال أقل عدد من الأهداف.
البث:
• الوصول إلى أكثر من 160 دولة، استقبلت البث عبر 38 منصة عالمية بزيادة 30% عن الموسم السابق.

الرعايات:

• نما عدد الرعاة من ثلاثة الموسم الماضي إلى 11 هذا الموسم بزيادة 267%.
• تضاعف عدد الرعاة العالميين ثلاثة أضعاف هذا الموسم من واحد إلى ثلاثة رعاة.
التواصل الاجتماعي ولعبة فانتزي:
• زاد عدد متابعي دوري روشن السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ب6,72 مليون متابع، ما يمثل نموًا بنسبة 141% منذ بداية الموسم.

• تجاوز عدد متابعي منصات دوري روشن السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي 11 مليون متابع.
• أطلقت الرابطة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” و “دو إن”
• وصل عدد متابعي حسابات الوري على كل من منصات تويتر (إكس) وانستجرام وتيك توك أكثر من مليوني متابع.
• تخطى عدد مشاهدات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي 1,5 مليار مشاهدة، بزيادة 315% عن الموسم السابق.
• شارك أكثر من 100 ألف لاعب في لعبة فانتزي دوري روشن التي أُطلقت في نوفمبر خلال الأسبوع الأول، ووصل عدد المشاركين حاليًا إلى 181 ألف لاعب من 50 دولة، ينتمي أغلبهم إلى المملكة العربية السعودية تتبعها مصر ثم المغرب والجزائر والسودان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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