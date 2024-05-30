للعام الثاني على التوالي .. تكريم البنك السعودي الأول بجائزة “أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”

الرياض – البلاد

تم تكريم البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، بجائزة “أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” وذلك للعام الثاني على التوالي والمقدمة من قبل مجلة يورومني المرموقة، هذه الجائزة هي تتويج للجهود المبذولة من قبل “الأول” في مجال الاستدامة.

حيث يأتي هذا التكريم كجزء من جهود “الأول” للامتثال مع أفضل الممارسات الموجودة في هذا المجال، والمساهمة بشكل كبير في تشكيل مشهد الاستدامة المؤسسية داخل المملكة.

وتعليقًا على هذه الجائزة صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول، قائلًا: “نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، وهي اعتراف بجهودنا في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي نستند عليها في جميع أعمالنا وخلال اتخاذنا للقرارات”.

وأضاف: “أنها شهادة على التزامنا بالمصرفية المستدامة ورغبتنا في خلق قيمة طويلة المدى عند أصحاب المصلحة لدينا”.

ويستمر “الأول” بتعزيز جهوده المتواصلة ذات المعايير العالية حيث تم تكريمه سابقًا بجائزة “أفضل بنك في المملكة” وكذلك جائزة ” أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في المملكة” من قبل مجلة غلوبال فايننس المرموقة.

من الجدير بالذكر ان البنك قد تم تتويجه بجائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في المملكة” والمقدمة من قبل مجلة يورومني، وتدل هذه الجوائز على الخدمات المميزة التي يقدمها البنك، مما يبرز قوته في تلبية احتياجات قطاع الأعمال في المملكة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والحلول المبتكرة.