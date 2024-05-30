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إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج إندونيسي بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1445 هـ      30 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 أجرت الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، أول عملية قلب مفتوح خلال موسم حج هذا العام 1445هـ لحاج من الجنسية الإندونيسية في العقد السادس من العمر، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

 وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الحاج حضر إلى قسم الطوارئ بالمركز، وهو يعاني من الآم حادة بالصدر، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة، تبين وجود جلطة قلبية، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية للحالة، أظهرت وجود انسداد شديد في شرايين القلب التاجية الثلاثة.

 وبين التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية قلب مفتوح وزراعة شرايين جديدة تم أخذها من شرياني الصدر للمريض، بالإضافة إلى وريد الساق بواسطة المنظار.

 وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح – بفضل الله – وتم نقل المريض للعناية المركزة، لإكمال الخطة العلاجية، حتى تحسنت حالته، ونقله إلى أقسام التنويم للمتابعة والتأهيل، وبعد تماثله للشفاء، غادر المركز وهو بصحة جيدة، لإكمال مناسك الحج بإذن الله.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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