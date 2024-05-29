نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على برامج صندوق تنمية الموارد البشرية

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، بحضور رؤساء الجامعات ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واطلع سموه على أعمال وبرامج الصندوق الهادفة لدعم التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى تنمية القدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل.

وتخلل الاجتماع استعراض الإستراتيجيات المستقبلية لملاءمة مخرجات الجامعات والمعاهد التقنية بالمنطقة لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة لخطط التوسع في التخصصات التي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتدعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات ليسهموا في النهضة التنموية الشاملة.