المحليات

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على برامج صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1445 هـ      29 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، بحضور رؤساء الجامعات ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

 واطلع سموه على أعمال وبرامج الصندوق الهادفة لدعم التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى تنمية القدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل.

 وتخلل الاجتماع استعراض الإستراتيجيات المستقبلية لملاءمة مخرجات الجامعات والمعاهد التقنية بالمنطقة لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة لخطط التوسع في التخصصات التي تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتدعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات ليسهموا في النهضة التنموية الشاملة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *