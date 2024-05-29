الرياضة رونالدو يتسلم جائزة هداف دوري روشن

البلاد- الرياض تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف نادي النصر، جائزة هداف دوري روشن لموسم 2023-2024. ونشر حساب النصر عبر ” إكس” صورة لكريستيانو رونالدو رفقة الحذاء الذهبي لدوري روشن. وعلق حساب النصر:” لا غرابة في الأمر، فقد اعتاد على حصد الجوائز وكسر الأرقام.. الإعجازي الهداف التاريخي نجمنا في النصر كريستيانو رونالدو”.

ويستعد النصر لخوض ديربي الرياض أمام الهلال على لقب نهائي كأس الملك الجمعة المقبل.