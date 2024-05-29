برشلونة يتعاقد مع المدرب هانز فليك

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين الألماني هانز فليك مدربًا للفريق اليوم الأربعاء حسب بيان رسمي، ليخلف المدرب تشافي هيرنانديز.



وكان برشلونة قد فسخ العقد المبرم مع تشافي بالتراضي وقال: “يعرب النادي عن شكره العميق للمدرب تشافي وأعضاء طاقمه الفني على كل ما قدموه من تفان وعمل وجهد خلال هذه الفترة، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب”.



سيتولى فليك -مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق- تدريب الفريق الكاتالوني في الموسمي المقبلين، بعقد يمتد إلى صيف 2026.



كان فليك على رأس المرشحين لتدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد وفرق أوروبية عديدة، غير أن المدرب البالغ 59 عامًا، فضّل عرض برشلونة.

وفاد فليك فريقه السابق بايرن ميونيخ عام 2021 إلى حصد 6 ألقاب دفعة واحدة في موسم أسطوري، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.