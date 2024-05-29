البريكان: فوزنا على الأرجنتين لا ينسى.. والدوسري الأفضل

أكد فراس البريكان لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أن لاعب الهلال وزميله في الأخضر السعودي سالم الدوسري يعتبر الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية.
وقال البريكان عبر حساب الأهلي على منصة إكس: إن مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022 كانت أفضل مباراة وأفضل يوم على حد وصفه، بعد الفوز على الفريق الذي حقق بعد ذلك اللقب، وهو فوز لا يمكن نسيانه.
وأضاف: إنه لم يفكر كثيراً عند قدوم عرض الأهلي، معربًا عن سعادته باللعب في صفوف الفريق الذي حصد المركز الثالث.
وأشار إلى أن هدفه في شباك الاتحاد من أجمل أهدافه هذا الموسم.
وأكد، أن مدرب المنتخب السعودي السابق هيرفي رينارد لعب دورًا مهمًا في مسيرته، كما قاد الأخضر إلى كأس العالم 2022 عن جدارة والفوز على منتخب الأرجنتين بطل العالم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م