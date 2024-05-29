اختتام معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

البلاد ــ جدة

أختتمت أمس ، فعاليات معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز تحت شعار “استدامة الأثر”، وذلك بمركز المؤتمرات والفعاليات بجامعة جدة، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاستشاري الشرفي عضو مجلس المؤسسين والمشرف على جامعة عفت.

وتجولت الأميرة لولوة بنت فيصل على أجنحة وأركان المعرض مستمعة إلى شرح عن المشاريع التعليمية المشاركة و الخدمات التي تقدمها الأركان المشاركة للمعلمين والمعلمات ولزوار المعرض.

من جهته أشاد المشرف العام على جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز أسامة الخريجي في كلمته في الحفل الختامي بالمشاريع المقدمة في نسخة “استدامة الأثر” مؤكداً أن المعلمين والمعلمات يستحقون التقدير والاحتفاء كونهم أصحاب رسالة سامية ومهنة جليلة.

بعد ذلك تابع الحضور عرضاً مرئياً عن نسخة استدامة الأثر ومراحل تحكيم المشاريع للنسخة الحالية.

وأوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني أن المبادرة تعتبر نوعية ورائدة من قبل أهالي جدة واسهمت وستسهم في إخراج أجيال يفخر بها الوطن في مختلف المنافسات العالمية مثمناً جهود كل من أسهم في نجاح المبادرة.

وفي الختام كرمت سمو الأميرة لولوة طلاب وطالبات تعليم جدة الفائزين بجوائز معرضي آيسف وآيتكس 2024.