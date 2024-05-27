مناهل العالمية تطلق خطة طموحة لتطوير وتوسيع صالات عرض إنفينيتي في السعودية

جدة : البلاد

أعلنت شركة مناهل العالمية، الموزع المعتمد لعلامة إنفينيتي في المملكة العربية السعودية، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات، عن خطة طموحة لتوسيع وتطوير صالات عرض إنفينيتي في جدة والرياض والخبر، بهدف تقديم أرقى مستويات الضيافة والخدمة لعملاء السيارة الفاخرة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، وبما يتوافق مع مفهوم علامة إنفينيتي لتصميم صالات عرض سيارات إنفينيتي “IREDI”، والتي تتسم بتناسق جميل بين مختلف أقسام الصالة كمعيار عالمي موحد يضمن مستويات خدمة فائقة.

وتأتي التوسعات تتويجاً للشراكة الناجحة، بعد فترة وجيزة من إختيار إنفينيتي الشرق الأوسط لشركة مناهل العالمية موزعاً معتمداً لها في السعودية، والتزام الجانبين بتزويد عملاء السيارة اليابانية الفاخرة في جميع مناطق المملكة بخدمات عالمية المستوى، عبر تقديم تجربة فريدة في صالات بيع التجزئة تعزز قيم إنفينيتي وتميزها.

بندر بن عثمان، رئيس قسم التسويق في شركة مناهل العالمية أكد أن العمل انطلق بالفعل لتنفيذ خطة طموحة تشمل تطوير معارض وصالات عرض إنفينيتي بصورة فريدة تليق بالعلامة التجارية العالمية وأعلى مستويات الفخامة اليابانية في عالم السيارات التي تناسب عملائها، وتعزز مكانتها ومسيرة نموها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن صالات العرض الحالية مؤقتة، وأن مناهل العالمية ملتزمة تجاه العملاء الحاليين والمستقبليين بتحقيق مفهوم “IREDI” الذي يعكس معنى “القوة الراقية” للعلامة الفاخرة، ويقدم مفهوم ثلاثي الأبعاد في صالات عرض إنفينيتي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن “معارض إنفينيتي التي يجري تطويرها في جدة والرياض والخبر تتجاوز كونها مجرد صالة لبيع السيارة الفاخرة، بل ستصبح منصة للتواصل مع نمط حياة العملاء وتطوير العلاقة معهم لتمتد إلى ما بعد عملية البيع، حيث نسعى أن تتواصل هذه العلاقة لمدى الحياة وأن تكون إنفينيتي جزءاً من نمط حياة عملائنا”.

وأكد بن عثمان أن مناهل العالمية سوف تستثمر خبرتها الطويلة في سوق السيارات السعودي لتنمية الشراكة الواعدة مع إنفينيتي الشرق الأوسط، وستعمل على تقديم أعلى مستويات الضيافة المدروسة، حتى تكون ركيزة أساسية لمستقبل مشرق يعزز انتشار السيارة الفاخرة التي اكتسبت سمعة كبيرة في العالم ومنطقة الخليج على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد عملاء إنفينيتي في المملكة بأفضل مستويات الفخامة اليابانية مع تجربة ملكية ليس لها مثيل.

يذكر أن إنفينيتي الشرق الأوسط، أعلنت في شهر أغسطس 2023 عن اختيار شركة مناهل العالمية، إحدى شركات محمد يوسف ناغي، كموزعاً معتمد لها في المملكة العربية السعودية، وأكدت أن الشراكة بينهما تمثل مرحلة مهمة في النمو المستمر للعلامة التجارية في سوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط.