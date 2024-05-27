المحليات

3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1445 هـ      27 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تحديد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي.

 وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2025م، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.

 يذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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