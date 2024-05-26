معهد “سرب” يفتح باب التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل في “سار”

الرياض : البلاد

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل بالخطوط الحديدية السعودية “سار”، في مهنتي “مساعد قائد قطار” و”مشغل ساحات ومحطات”، حيث تمتد فترة التدريب 3 أشهر.

وأوضح مدير المعهد سلطان السلطان، أن البرنامج يأتي بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع النقل السككي, مشيرا إلى أن فترة التقديم على البرنامج تبدأ اليوم الأحد 26 مايو وحتى تاريخ 8 من يونيو 2024م عبر موقع سرب الإلكتروني www.srp.edu.sa، مبينًا أن “سرب” لديه مجموعة من الشراكات مع أفضل المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالي التدريب والتعليم.

يُذكر أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية (سرب) يقدم برامج رئيسية هي: قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، صيانة البنية التحتية، وأخيراً صيانة القاطرات والعربات، حيث يهدف المعهد لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال النقل بالخطوط الحديدية.