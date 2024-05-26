مركز إرشاد الحافلات يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1445هـ .

وأوضح المدير العام للمركز عبدالله سندي أنه وُضِعَت الخطط اللازمة بما يتواكب مع توجيهات الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أهل المكتب ودرب أكثر من 1300 مرشد مزودين بأكثر من 1300 جهاز ذكي لتسهيل عملية إيصال حافلات الحجاج لحظة وصولهم إلى محطة الاستقبال بالنوارية حتى الوصول لمقر سكن الحجيج.

وبين أن رحلة إيصال الحافلات تبدأ لحظة وصول الحافلة للعاصمة المقدسة “محطة النوارية” حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن وإكمال الإجراءات اللازمة لهم من خلال كوادر وطنية مدربة، وباستخدام التقنيات الحديثة للتسجيل عبر المسار الإلكتروني المرتبط بمركز معلومات الحج والعمرة المعني باستقبال بيانات الحجاج بشكل سريع ومباشر لتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن بعد الانتهاء من الإجراءات يتم توجيه الحافلة لمقر سكن الحجيج في مكة المكرمة ومرافقة المرشد المخصص للحافلة، لتسهيل إرشادهم باستخدام أجهزة ذكية تُتَابَع من خلال الخرائط الذكية في مركز المتابعة والتحكم بالمركز، والتأكد من وصول الحافلة لمقر السكن بأسرع وقت ممكن لراحة ضيوف الرحمن.

وثمّن دعم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط ومسؤولي وزارة الحج والعمرة ورئيس المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج والرئيس العام للنقابة العامة للسيارات للمتابعة المستمرة وتسخير جميع ما يلزم من إمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.