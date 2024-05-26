غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل حول منتجات الإقامة المميزة

الدمام : البلاد

نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع مركز الإقامة المُميزة ورشة عمل، حول منتجات الإقامة المميزة لغير السعوديين في المملكة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، وذلك بمقر الغرفة.

وتتمحور المُنتجات السبع حول الكفاءات الصحية والعلمية، والكفاءات البحثية، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وتتنوع حسب المعايير والشروط الخاصة بكل مُنتج، حيث اشتملت على: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مُستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مُحددة المُدة، وإقامة غير مُحددة المُدة.

وأوضح المركز أن المزايا العامة لحاملي الإقامة المُميزة تمنح صاحبها الإقامة المُميزة لأفراد أسرته، والتنقل من المملكة وإليها بدون تأشيرة، وسهولة الانتقال بين المنشآت بدون رسوم، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، واستضافة ودعوة الأقارب، ومزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة تأسس في يناير 2019 ويهدف إلى جذب ودعم الفئات المميَّزة من الكفاءات والمستثمرين للمشاركة في مسيرة التنمية التي تعمل عليها السعودية، من خلال تسهيل إقامتهم، وتوفير أنماط مرنة لهم للمعيشة والعمل على أرضها.