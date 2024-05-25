أفضل جيب تويوتا جديد دفع رباعي في السعودية

هل تبحث عن جيب تويوتا جديد دفع رباعي يلبي احتياجاتك في السعودية؟ مع توفر العديد من الخيارات المميزة من شركة تويوتا، قد يكون اختيار الجيب الأمثل مهمة صعبة.

وفي هذا المقال، سنقدم لك مقارنة شاملة بين ثلاثة من أفضل سيارات جيب تويوتا ذات الدفع الرباعي في المملكة لعام 2024 وهم تويوتا فورتشنر، تويوتا رايز ووتويوتا هايلاندر. حيث سنقارن بين هذه السيارات من حيث:

أداء السيارات وقوة المحركات ونظم الدفع.

الميزات الرئيسية لكل منهما، بما في ذلك تقنيات السلامة، والميزات الترفيهية، وتقنيات المساعدة على القيادة.

الأسعار في السوق السعودي.

لنساعدك في تحديد ما يناسب احتياجاتك وميزانيتك بشكل أفضل.

أداء موديلات جيب تويوتا 2024 ذات الدفع الرباعي

تأتي جيب تويوتا فورتشنر 2024 بثلاثة أنواع من المحركات:

المحرك الأول بنزين سعة 7 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام دفع رباعي. استهلاك الوقود: 10.4 كم/لتر.

المحرك الثاني ديزل سعة 0 لتر سداسي الأسطوانات بقوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام دفع رباعي. استهلاك الوقود: 9.6 كم/لتر.

المحرك الثالث ديزل سعة 8 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام دفع رباعي. استهلاك الوقود: 14.7 كم/لتر.

بينما تأتي جيب تويوتا رايز 2024 بنوعين من المحركات:

المحرك الأول بنزين سعة 2 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 87 حصان وعزم دوران 113 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع نظام دفع أمامي. استهلاك الوقود: 20.2 كم/لتر.

المحرك الثاني بنزين سعة 0 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 97 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع نظام دفع أمامي. استهلاك الوقود: 19.3 كم/لتر.

أما جيب تويوتا هايلاندر 2024

فهى تأتي بمحرك هايبرد سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 240 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع نظام دفع رباعي. استهلاك الوقود: 19.3 كم/لتر، 20.1 كم/لتر، و20.7 كم/لتر حسب الفئة.

القيمة السوقية لسيارات جيب تويوتا دفع رباعي 2024

تتوفر جيب تويوتا فورتشنر لعام 2024 في السوق السعودي بخمس فئات و بسعر يتراوح من 123,510 إلى 181,240 ريال سعودي.

أما جيب تويوتا رايز فهى تتوافر بفئتين من موديل 2024 وسعرهما 67,045 و73,715 ريال سعودي.

وأخيرا فقد أتت جيب تويوتا هايلاندر لهذا العام بأربعة فئات و سعر من 148,925 إلى 203,320 ريال سعودي.

حيث يمكن شراء أي من فئات تلك السيارات بالتقسيط.

أهم مميزات تلك السيارات

أهم ميزات تويوتا فورتشنر 2024:

نظام تثبيت السرعة

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

مقاعد في الصف الثالث

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود (الدريكسون)

مرايا جانبية كهربائية

مكيف يدوي

اتصال يو اس بي

مشغل سي دي

بلوتوث

قرص صلب

نظام آمان

ابل كار بلاي

6 مكبرات الصوت

صندوق خلفي كهربائي

تبريد المقاعد

شاحن لاسلكي

اكسسوارات كروم

إضاءة ترحيب بباب السيارة

لوحة قيادة السيارة مضيئة

شاشة ترفيه

مقاعد مخمل

كاميرا 360 درجة

مقاس العجلات 18 بوصة

نوع الإضاءة LED

أهم ميزات تويوتا رايز 2024:

فتح السيارة بالريموت

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود (الدريكسون)

مرايا جانبية كهربائية

مكيف يدوي

اتصال يو اس بي

مشغل سي دي

مدخل AUX

بلوتوث

ابل كار بلاي

4 مكبرات الصوت

شاشة ترفيه

مقاعد مخمل

كاميرا خلفية

مقاس العجلات 17 بوصة

نوع الإضاءة LED

أهم ميزات تويوتا هايلاندر 2024:

نظام تثبيت السرعة

فتح السيارة بالريموت

زر تشغيل المحرك

نظام ذاكرة للمقاعد

أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود (الدريكسون)

مرايا جانبية كهربائية

مكيف متعدد المناطق

اتصال يو اس بي

مشغل سي دي

مدخل AUX

اتصال بالبلوتوث

ابل كار بلاي

6 مكبرات الصوت

صندوق خلفي كهربائي

ستائر جانبية

مقصورة خشبية

اكسسوارات كروم

شاشة ترفيه

بانوراما

تحكم كهربائي بالمقاعد

كاميرا 360 درجة

مقاس العجلات 20 بوصة

نوع الإضاءة LED

أبرز عوامل الأمان في تلك السيارات

عوامل الأمان في تويوتا فورتشنر 2024:

نظام تحذير مغادرة المسار

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

فرامل مانعة للانغلاق

التحكم في الثبات

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

نظام المساعدة في المرتفعات

حساسات 360 درجة

3 وسائد هوائية

عوامل الأمان في تويوتا رايز 2024:

نظام حماية من السرقة

التحكم في الثبات

تقنية دعم المكابح

نظام المساعدة في المرتفعات

فرامل مانعة للانغلاق

2 وسائد هوائية

عوامل الأمان في تويوتا هايلاندر 2024:

نظام التحذير في المناطق العمياء

نظام حماية من السرقة

نظام تحذير مغادرة المسار

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

7 وسائد هوائية

حساسات خلفية

فرامل مانعة للانغلاق

ختام القول

بعد استعراضنا لثلاثة من أفضل سيارات جيب تويوتا ذات الدفع الرباعي في السعودية لعام 2024، أيّ جيب يناسب احتياجاتك وميزانيتك بشكل أفضل؟