مفاجأة.. سلمان الفرج في الطريق إلى القادسية

الدمام-البلاد
ينتظر أن يعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج وجهته القادمة، بعد أن قرر الرحيل من نادي الهلال بعد مشوار طويل مع الفريق الأزرق، حقق خلاله عددًا من الإنجازات المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والدولية.
وتشير مصادر” البلاد” المطلعة إلى أن وجهة سلمان الفرج ستكون إلى نادي القادسية، الذي تملكه شركة أرامكو السعودية، وذلك بعد صعوده إلى دوري روشن؛ حيث يسعى الفرج إلى ختام مشواره الرياضي في النادي الشرقي. وقد تكون المفاوضات قد بدأت مبكراً مع وكيل أعمال الفرج.
وكان الفرج قد لوح لجماهير الهلال بالوداع من الزعيم في يوم التتويج بكأس دوري روشن؛ حيث اعتبر الجميع أن هذا الموسم هو الأخير للفرج مع الهلال.
وفي حال اتفاق الطرفان القدساوي ووكيل اللاعب، سوف يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ونهائي. ومن المتوقع أن تدخل أندية النصر والشباب والأهلي والاتحاد في المنافسة على الصفقة. ويعتبر الفرح مكسبًا لأي فريق ينضم إليه؛ نظراً للإمكانات والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.
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