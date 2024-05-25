ضبط عمالة تغش في زيوت السيارات وتخبئها في “حوش أغنام”

البلاد : متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في محافظة الخرج تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة، وتخبئها في مستودع تم تحويله إلى “حوش غنم” في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.

ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.

واشتملت المضبوطات على (600) برميل زنة (270) لتر معبأة وجاهزة للبيع، ونحو (70) برميل فارغة، بالإضافة إلى (60) خزان معبأ من الزيوت المستعملة، و (5000) ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و (1000) غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش وطباعة بيانات غير صحيحة.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.