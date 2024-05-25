الرياضة

الفيصل يتوِّج الهلال بـ “دوري روشن” قي المملكة أرينا

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1445 هـ      25 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توَّج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء أمس الجمعة، خلال “حفل خاص” احتضنه ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة الرياض.

وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.

وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة الخميس عقب مواجهة الطائي.

وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *