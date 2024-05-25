الفيصل يتوِّج الهلال بـ “دوري روشن” قي المملكة أرينا

البلاد- جدة
توَّج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024 مساء أمس الجمعة، خلال “حفل خاص” احتضنه ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة الرياض.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة الخميس عقب مواجهة الطائي.
وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.
لحظات تاريخية لا تنسى..
لاعبو #الهلال يلتقطون الصور التذكارية بمناسبة تحقيق الدوري 🏆#حفل_تتويج_الهلال | #SSC pic.twitter.com/R39lEOJTw9
— SSC (@ssc_sports) May 24, 2024