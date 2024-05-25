أمانة نجران تضبط 1782 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة

نجران : البلاد

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدية وسط نجران الفرعية أمس، 1782 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أنه جرى مصادرة اللحوم الفاسدة، إضافة إلى وجود خضار تالفة، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، وانتشار الحشرات في المطعم المخالف، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المطعم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد آل فاضل استمرار الجولات الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع مستوى الامتثال، داعياً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد (940) لمعالجتها.