بترومين ستيلانتس تطلق أسطول فيات بروفيشنال الجديد للنقل التجاري

جدة : البلاد

أعلنت بترومين ستيلانتس تقديم أحدث مجموعة من المركبات التجارية لعلامة فيات بروفيشنال، المصممة لتلبية الإحتياجات المتنوعة للشركات والصناعات المتنوعة. تمثل هذه المجموعة الإبتكار والكفاءة والموثوقية، والحلول الأفضل للنقل التجاري.

تم تصميم فيات دوبلو لعمليات التوصيل في المناطق الحضرية والشركات الصغيرة، مع التركيز على خفة الحركة والتطبيق العملي من خلال محرك الديزل المصمم حديثًا سعة 1.6 لتر والذي يوفر عزم دوران أعلى حتى عند السرعات المنخفضة، مما يعزز المرونة والاستجابة.

ولتلبية احتياجات الشركات والأساطيل متوسطة الحجم، تتميز سيارة فيات سكودو بمحرك ديزل سريع الاستجابة سعة 2.0 لتر بناقل حركة أوتوماتيكي، مما يضمن أداءً سلسًا وفعالًا مع تقديم مزيج مثالي من التنوع والتكنولوجيا الحديثة.

كما أصبحت سيارة فيات دوكاتو، المشهورة بمتانتها وقدرتها على التكيف، متاحة الآن بمحرك ديزل متطور سعة 2.2 لتر ومتوفر بأربعة أحجام مختلفة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها لتلبية متطلبات وتفضيلات النقل المختلفة.

تأتي جميع مركبات فيات بروفيشنال مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 120.000 كيلومتر ومع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، مما يضمن راحة البال والدعم أينما تأخذك مشاريعك التجارية.

وقال نيكولاس فيرنيه، المدير التنفيذي لبترومين ستيلانتس: “إن إطلاق طرازات فيات بروفيشنال الجديدة يعكس إلتزام بترومين ستيلانتس بقدرتها التنافسية على توفير أفضل إختيار من حيث التكلفة والإبتكار والتميز لجميع شرائح عملاء سوق السيارات”.