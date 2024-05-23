المملكة تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور دولي لربط القارات الثلاث.

وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر: إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد، يعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية، منوهاً بحرص القيادة الرشيدة على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مشاريعها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: أن فوز المملكة بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 يعد تتويجاً للجهود البارزة في قطاع الموانىء وسلاسل الإمداد ، كما يأتي كذلك انعكاساً لحجم النمو في القدرات و الكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها “موانئ” لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانىء العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للإسهام في ضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثا ًعالمياً نوعياً، وتجمعًا محوريًا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.