آنكر تطلق شاحنها المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة

دبي : البلاد

من المتعارف عليه أن الأداء الرياضي قد أصبح اليوم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، ويبرز الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة كأداة استثنائية للرياضيين الذين يمارسون رياضات عالية الكثافة مثل الجري والتنس والكروس فيت وكرة القدم والفنون القتالية المختلطة وغيرها. تم تصميم هذا الشاحن المتنقل “باور بنك” المدمج ذو السعة العالية المطور من قبل شركة “آنكر” Anker – إحدى أفضل الشركات الرائدة عالمياً في حلول شحن الأجهزة المتنقلة، لتوفير دعم فائق للمتطلبات الصارمة للتدريبات الرياضية الحديثة، مما يضمن للرياضيين تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا من دون أي عوائق، لا سيما تلك المتعلقة بعمر البطارية.

وقال فيصل شاه، المدير العام لشركة “آنكر إنوفيشنز” Anker Innovations لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “تلتزم “آنكر” Anker بتخطي حدود تكنولوجيا الشحن، ويأتي الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة أفضل دليل على ذلك.” وأضاف بالقول، “نحن ندرك بأن السرعة والقوة والأداء تشكل أولوية قصوى بالنسبة للرياضيين. ولهذا السبب سيُقدّر الرياضيّون حقاً هذه الشواحن المحمولة المنضوية تحت مجموعة “آنكر برايم” Anker Prime، كونها لا تمكنهم من الحفاظ على وتيرة أدائهم الرياضي فحسب، بل وضع معايير جديدة لرفع مستوى الأداء، وهو ما يضمن لهم الحصول على الطاقة اللازمة عندما يكونون بأمسّ الحاجة إليها لتحقيق أهدافهم وتخطيها.”

التحول الحاسم في مجال التدريب والأداء الرياضي

بالنسبة للعدائين، يعد الاعتماد على تطبيقات تتبع الأداء ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أمراً ضرورياً لقياس التقدم ووضع معايير التدريب. وبالمثل، يستخدم عشاق رياضة الكروس فيت أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة حالتهم البدنية في الوقت الفعلي، وتحسين تدريباتهم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. وفي الوقت نفسه، يقوم لاعبو كرة القدم بتحليل لقطات المباراة على أجهزتهم اللوحية ومواكبة استراتيجية فريقهم على هواتفهم الذكية. في ظل هذه السيناريوهات، يبرز “آنكر برايم” Anker Prime كأداة لا تقدر بثمن، حيث يتيح إمكانية إعادة الشحن السريع بقوة 130 واط لضمان شحن جميع الأجهزة بسرعة، مما يمكن الرياضيين من الحفاظ على وتيرة أدائهم والبقاء في صدارة اللعبة، سواء قبل الجري، أو أثناء التدريب أو بعد المباراة.

يوفر منفذ USB-C الفردي في الشاحن المتنقل “باور بنك” إجمالي خرج طاقة تبلغ 65 واط، وهو ما يتيح شحن الأجهزة المستخدمة بكفاءة عالية، وبالتالي، فهذا يضمن للرياضيين والمدربين الوصول المستمر إلى المعلومات وأدوات الاتصال المهمة على مدار الساعة. وبفضل تصميمه بحجم الجيب، حيث تبلغ أبعاده 5.29 × 2.17 × 1.36 إنش فقط، فهذا يجعله الحل الأمثل للطاقة المتنقلة، إذ إن من السهل تخزينه في حقيبة تمارين الصالة الرياضية أو وضعه في الجيب أو حتى حمله أثناء الجري.

التكنولوجيا الذكية للتدريب الذكي

إن ما يميز الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة لا يقتصر فقط على سعة الشحن، بل تصميمه الذكي أيضاً. توفر الشاشة الرقمية الذكية للرياضيين بيانات في الوقت الفعلي عن مستوى البطارية ومدخلات ومخرجات الطاقة. وهذه، في الواقع، ميّزة قيّمة ولا تقدر بثمن نظراً لأن تسمح للرياضيين بإدارة استخدام أجهزتهم أثناء جلسات التدريب الطويلة أو المسابقات، مما يضمن يمكّنهم من التركيز على الأداء دون الحاجى إلى القلق بشأن نفاد طاقة أجهزتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ ميزة الشحن السريع التي يتمتع بها الشاحن المتنقل “باور بنك” سعة 65 واط سمة غيّرت قواعد اللعبة. فالقدرة على إعادة شحن بنك الطاقة بالكامل في غضون 45 دقيقة فقط تعني الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل والمزيد من الوقت للتركيز على التدريب والتعافي. بالنسبة للرياضيين الذين يخوضون منافسات صعبة مثل الجري والكروس فيت وكرة القدم، حيث يمكن أن تعني كل لحظة من الاستعدادات الفرق بين الفوز والخسارة، فإن “آنكر برايم” Anker Prime يمنحهم ميزة تنافسية.

اجعل جلسات تمارينك الرياضية بالطاقة والحيوية

يتضمن الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة كل ما يحتاجه الرياضيون للحفاظ على طاقتهم ونشاطهم أثناء التنقل: وهذا يشمل كابل شحن USB-سعة 60 واط وكابل شحن USB-C قياسي، وحقيبة سفر لسهولة النقل، ودليل الكتيب التعريفي لمساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة القوية. كما يأتي الشاحن المتنقل “باور بنك” مع ضمان من دون قلق لمدة 24 شهراً وخدمة عملاء فعالة، وهو ما يخلق لدى الرياضيين شعوراً بالارتياح بأن رفيقهم في التدريب مصمم ليدوم طويلاً ويدعمهم خلال جلسات التمرين والألعاب الرياضية اللامحدودة.

مع استمرار تطور الرياضة جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا، فإن الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة لم يعد يقتصر على مجرد كونه من الملحقات الاعتيادية فحسب، بل ضرورة ملحّة للرياضيين الذين يعتمدون على الأدوات الرقمية لتحسين تجربة تمارينهم واستراتيجيتهم وأدائهم الكلّي. إنه أكثر من مجرد شاحن متنقل “باور بنك”؛ إنه رفيقك في رحلتك نحو التميز الرياضي، مما يضمن لك أن لا تكون متأخراً عن اللحاق بالركب في سعيك نحو التميز وبلوغ أعلى مستويات الأداء واللياقة البدنية.

علاوة على ذلك، بالنسبة للرياضيين الذين يحتاجون إلى المزيد من الطاقة الداعمة لهم خلال جلسات تدريبهم القائم على التكنولوجيا، فإن “آنكر” Anker لديها أيضاً شاحن متنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 27,650 مللي أمبير/الساعة. وبمقدور هذه الأداة المتنقلة شحن جهاز “ماك بوك برو” MacBook Pro قياس 16 إنش بالطاقة لغاية مستوى 50% في غضون 28 دقيقة فقط، ويضمن حجمه المتوافق مع معايير إدارة أمن النقل (TSA) إمكانية نقله معك بصرف النظر عن مكان تدريبك. كما يضمن لك “آنكر برايم” Anker Prime سعة 27,650 مللي أمبير/الساعة بقاء أجهزتك على أهبة الاستعداد وقادرة على التحمل والاستمرارية مثلك تماماً، سواء أثناء استعدادك لخوض سباق الماراثون أو وضع إستراتيجياتك للمنافسة في الألعاب الرياضية المهمة التالية.

يتوفر الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 12,000 مللي أمبير/الساعة و”باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime Prime سعة 27,650 مللي أمبير/الساعة حالياً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.