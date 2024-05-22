وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المنطقة الشرقية

الدمام-البلاد
وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المنطقة الشرقية في زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر لعدة أيام، ومن المتوقع أن يترتب على الزيارة التوقيع مع شركة أرامكو السعودية- مالكة نادي القادسية- وذلك للإشراف على قيادة فريق القادسية الأول لكرة القدم الموسم القادم 2025/2024، في دوري روشن السعودي بعد صعوده هذا الموسم.
وينتظر أن يجتمع السيد مورينيو مع صناع القرار والمؤثرين في شركة أرامكو السعودية ونادي القادسية.
الجدير بالذكر أن آخر محطة للمدرب جوزيه مورينيو كانت مع فريق روما الإيطالي.
وقد أكدت تقارير أن البرتغالي مورينيو قد توصل بالفعل لاتفاق مبدئي على كافة الأمور مع مسؤولي أرامكو ونادي القادسية، وينتظر فقط الإعلان عن صفقة تولي مورينيو القيادة الفنية للفريق القدساوي بشكل رسمي ونهائي.
ويُعتبر المدرب جوزيه مورينيو من المدربين أصحاب التاريخ الرياضي الكبير في أوربا؛ حيث حقق العديد من الإنجازات الرياضية مع أقوى الأندية بالقارة العجوز كإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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