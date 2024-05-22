المنتخب الوطني يعبر باكستان في كأس العالم لكرة الركلة

البلاد- جدة
حقق منتخبنا الوطني لكرة الركلة فوزه الثاني بعد الفوز الأول على منتخب فرنسا لفرق الزوجي بشوطين دون مقابل على منتخب باكستان ضمن منافسات بطولة كأس العالم التي تقام منافساتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
نجح لاعبو منتخبنا الوطني في السيطرة على مجريات اللقاء رغم نديتها لما يملكه المنتخب الباكستاني من خبرة عريضة باللعبة.
من جهته، اشاد قائد منتخبنا الوطني سامي العنزي بالروح العالية التي تمتع بها لاعبو منتخبنا إلى جانب الخطة الرائعة التي رسمها مدرب المنتخب التايلندي فراس .
وثمن العنزي الدور الكبير الذي قام به رئيس واعضاء مجلس ادارة اللجنة السعودية بتوفيرهم كافة سبل الدعم لرفع اسم المملكة عاليا ورفع راية التوحيد في المحفل العالمي بماليزيا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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