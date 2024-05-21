سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية

توج فريق الشباب بلقب البطولة التنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات في نسختها الثانية لعام 2024، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نجمة جدة 2/22، على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض، بحضور مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، ورئيس نادي الشباب محمد المنجم، ورئيس نادي نجمة جدة دكتور عمرو حافظ.
وحصل فريق الشباب على جائزة مالية بقيمة 400 ألف ريال، بينما حل فريق نجمة جدة في المركز الثاني، وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث فريق القادسية بجائزة قدرها 100 ألف ريال.
وشهدت البطولة مشاركة 18 فريقًا تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث تأهل المتصدر من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية التي جرت بنظام خروج المغلوب.
وحصلت اللاعبة منه طارق من فريق العنقاء على جائزة هدافة البطولة، في حين فازت اللاعبة لين محمد من فريق الشباب بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحصلت بسمة محمود حارسة مرمى فريق الشباب على جائزة أفضل حارس مرمى بعدما استقبلت 3 أهداف فقط خلال البطولة.
من جانبها، عبرت مديرة إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد، عن شكرها وتقديرها لجميع الفرق المشاركة في البطولة، مشيدةً بأدائهم ومتمنية لهم المزيد من النجاح والتوفيق.
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