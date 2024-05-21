الرياضة بجوائز مالية تتجاوز 60 مليون دولار.. المملكة تحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى

الرياض- محمد الجليحي

بعد حوالي شهر من الآن، تحتضن مدينة الرياض في الفترة من 4 يوليو حتى 25 أغسطس، كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، التي ستُقام منافساتها في بوليفارد رياض سيتي بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار. ويُمثّل الكأس ومجموع جوائزه الاستثنائية خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation – الجهة المنظمة للحدث – لتطوير وتنمية القطاع في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق. بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم، وللاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية وبجماهيرية المجال. ويجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الالكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي وناشري الألعاب تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية، كما يوفّر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب ضمن احتفال عالمي للرياضات الإلكترونية يضم مختلف الألعاب ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة. ويهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات ونمط الحياة ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار. وقال رالف رايكرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:” تتمثل رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم. وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية. وسيكون تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق لحظة خاصة وستدفع المزيد من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل. وسعداء جدًا بإقامة البطولة في السعودية، ونتطلع لتقديم تجربة مميزة للجميع تليق بحجم الحدث وأهميته”. في حين قال فيصل بن حمران، المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:” تُثبت المملكة بأنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع. يجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية أبرز الأسماء على صعيد اللاعبين والفرق والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعد بمنافسات قوية ولحظات غير مسبوقة في مجتمع القطاع. التحضيرات والاستعدادات مستمرة ونسير في الطريق الصحيح لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة”. وأضاف بن حمران:” يساهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالميًا عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة مثل برنامج دعم الأندية الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه، إلى جانب بناء القدرات التنافسية لهذه الأندية، مما يساهم بشكل كبير في دعم النمو والاستدامة المالية لقطاع الرياضات الإلكترونية بالكامل”. ومن خلال نظام تنافسي مبتكر، ستقدم “بطولة الأندية” 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم الإجمالي. وسيتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى ثلاث فئات إضافية هي: “الحدث الرئيسي، مكافآت اللاعبين، التصفيات التأهيلية”. وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسية البالغ عددها “20 منافسة” جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50,000 دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسية، سيتم تقديم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة والتي يديرها الناشرون الشركاء و EFG. وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت مؤخرًا عن الجدول الرسمي للبطولة والذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، بجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايتر™ 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8.