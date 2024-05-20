المحليات ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع كافد لإطلاق سلسلة فنادق دبليو في الرياض

الرياض : البلاد أعلنت شركة ماريوت الدولية وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن توقيع اتفاقية لافتتاح فندق جديد من سلسلة فنادق “دبليو” الفاخرة، وسيقع الفندق الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) الذي يعتبر وجهة الأعمال وأسلوب الحياة الحضرية في العاصمة السعودية. ومن المقرر أن يفتح فندق “دبليو الرياض” أبوابه في عام 2025، ليكون متنفساً عصرياً ساحراً في العاصمة، حيث سيقدّم تصاميمه الفريدة وخدماته المتميزة وتجاربه الابتكارية في عالم الطهي والبرامج الترفيهية التي لا تنضب، ليستمتع بها السكان المحليّون والزوار الأجانب على حدّ سواء، مما سيرسخ مكانة هذه المنشأة لتصبح إحدى أيقونات الضيافة في الرياض. ومن المُنتظر أن يحتضن فندق “دبليو الرياض” 210 غرفة وجناحاً فاخراً وسبعة مطاعم راقية، بالإضافة إلى مساحات تجارية واسعة ومرافق شاسعة لاستضافة المناسبات والفعاليات. كما سيبرز جوهر العلامة التجارية في تصاميمه الداخلية من خلال المساحات المميزة، من بينها الردهة المركزية الأنيقة (Living Room) وشرفة النشاطات المفتوحة WET Deck® ومنتجع AWAY® الصحي ومركز FIT® للياقة البدنية، فضلاً عن خدمة Whatever/Whenever الشهيرة التي تقدمها العلامة لتلبية طلبات النزلاء أيّا كانت وأينما أرادوا. وفي سياق الحديث عن هذا الإنجاز، قال شادي الهوش، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير الإقامة في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: “تتحول الرياض بخطى سريعة لتصبح عاصمة إقليمية سبّاقة تجذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم سواء بهدف الترفيه أو الأعمال، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية 2030 الاستراتيجية في المملكة. ويؤكّد التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة على الطلب المتصاعد للعلامات التجارية الفاخرة المتميزة في العاصمة. نتطلع قدماً للعمل يداً بيد مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لتقديم رؤية علامة ‘دبليو’ التي تركز على الابتكار والتصميم المميز والإبداع واستكشاف آفاق جديدة في المدينة.” يأتي إطلاق فندق “دبليو الرياض” متّسقاً مع الرؤية الاستراتيجية لكافد، لتوسيع وإثراء عروضها الفاخرة وتجارب الضيافة الراقية، جاذبةً بذلك المسافرين سواء بهدف السكن، أو العمل، أو الترفيه. وفي هذا الصدد قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: “لقد تجاوزت المملكة توقعات رؤية 2030 للسياحة بسبع سنوات، متقدّمة على الجدول الزمني، مما يمهّد الطريق لمزيد من النمو في المستقبل. وبوصفنا إحدى المبادرات والمشاريع الرئيسية لرؤية المملكة، وتماشياً مع الهدف الوطني الجديد باستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، فإن مهيأ للمساهمة في دفع عجلة خطط النمو هذه واستيعابها.” وأضاف: “يُعَدُّ تعاوننا مع شركة ماريوت الدولية إنجازًا محورياً بارزاً في مسار جهودنا التوسُّعية المتواصلة. وتأتي إضافة فندق “دبليو” الرياض لتُضفي لمسةً مميزة على عروض الضيافة التي نُقدِّمها، ما سيُسهم في ترسيخ مكانة كافد كوجهةٍ مُفضَّلةٍ للحياة العصرية الراقية. ويطمح هذا المشروع إلى إرساء معاييرَ جديدةٍ للرفاهية في السكن وتجارب الضيافة الاستثنائية في العاصمة، فضلًا عن استيعاب التدفُّق الكبير للزوار والمسافرين الوافدين إليها.” يقع فندق دبليو الرياض في كافد بقلب العاصمة الرياض، الذي يضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. ويعدّ كافد أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يعكس المركز بتصميمه المستدام ونشاطاته الصديقة للبيئة وبنيته التحتية الذكية ومبانيه المعتمدة من LEED القيم الأساسية لرؤية 2030 التي ترتكز على جودة الحياة والتنمية المستدامة.