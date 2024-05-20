5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي

البلاد – الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أن القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1 %.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري” سيريدو” 2024م، الذي أقيم مؤخرًا بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، مؤكدًا أن التشريعات العقارية في المملكة، واللوائح التنفيذية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع؛ كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدّم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله بن سعود الدحيم، والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس شرحًا مفصلًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة، مؤكدين أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات، التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية، وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.