“مسام” ينتزع 2.010 ألغام في اليمن خلال أسبوع

عدن : البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2024م، من انتزاع 2.010 ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغما مضادا للأفراد و19 لغما مضادا للدبابات، و1.980 ذخيرة غير منفجرة. وتمكن فريق “مسام” من نزع 148 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و50 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 48 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط بمحافظة لحج. وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 1.264 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حريب، ونزع 429 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان، كما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز نزع الفريق 6 ألغام مضادة للأفراد و25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية حيس، إلى جانب نزع 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية صبر، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مايو إلى 2.945 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 442 ألفًا و77 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.