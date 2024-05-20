“ريف السعودية” يحتفي بـ”اليوم العالمي للنحل”

الرياض : البلاد

أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن تحقيق حزمة من الإنجازات البارزة في دعم قطاع العسل، حيث وصل إجمالي الدعم المقدّم لهذا القطاع منذ عام 2020م وحتى الآن إلى (140) مليون ريال، استفاد منها نحو (10.584) مستفيداً في جميع مناطق المملكة، وتأتي مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة في مقدمة المستفيدين من هذا الدعم.

وأوضح البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للنحل، أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي(3,120) طناً في السنة، محققة زيادة بنسبة (41)% عن عام 2021م ، مؤكداً أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى (7.500) طن سنوياً بحلول عام 2026م، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج العسل.

وأكد البرنامج دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بما في ذلك إنشاء محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود في مناطق مثل حائل، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، والطائف. كما تم توريد ثلاثة مختبرات متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وأربع عيادات متنقلة مجهزة لذلك (مرحلة 2)، بالإضافة إلى توريد أدوات النحالة الحديثة لنشر تقنياتها بين النحالين.

ويحتفي “ريف السعودية” بهذه الإنجازات في اليوم العالمي للنحل، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم النحالين والمشاريع المتعلقة بقطاع العسل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المملكة.

يذكر أن برنامج “ريف السعودية” يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.