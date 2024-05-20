رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل جروهي ورومارينيو عن صفوفه

البلاد- جدة
أعلن نادي الاتحاد- بشكل رسمي- رحيل الحارس مارسيلو جروهي، والمهاجم رومارينيو لاعبي الفريق عن صفوف النمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
واقترب موسم الاتحاد من الانتهاء بعدما فشل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي توج به نظيره الهلال إلى جانب الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا.
وحسب ما ذكره موقع نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي، فقد أعلن من خلاله رحيل الثنائي البرازيلي جروهي ورومارينيو مع نهاية الموسم الحالي.
حيث نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر الموقع التواصل الاجتماعي إكس، صورة للاعبين وعلق عليها ليلة الوداع، حيث تشهد مباراة ضمك رحيل اللاعبين. ومن المقرر أن يخوض فريق اتحاد جدة مباراته المقبلة التي تجمعه أمام نظيره ضمك ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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