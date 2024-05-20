“تعليم جدة” يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

جدة : البلاد

اعتمدت مدير تعليم محافظة جدة منال اللهيبي اليوم، نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والتشكيلات المدرسية للعام الدراسي 1445هـ.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي أن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 10174 متقدما ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 5237 معلما ومعلمة، بنسبة بلغت 51.47%؛ مضيفاً أن نسبة من تحقق نقلهم على الرغبة الأولى بلغت 46.55%، ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى 53.45٪.

من جانبه أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين عبدالرحمن المالكي أن استقبال الاعتراض على حركة النقل سيكون إلكترونيًا من خلال نظام نور، بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس القادم الموافق من 21 – 23/ 5/ 2024م.