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“تعليم جدة” يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1445 هـ      20 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 اعتمدت مدير تعليم محافظة جدة منال اللهيبي اليوم، نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والتشكيلات المدرسية للعام الدراسي 1445هـ.

 وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي أن عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات بلغ 10174 متقدما ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملهم النقل 5237 معلما ومعلمة، بنسبة بلغت 51.47%؛ مضيفاً أن نسبة من تحقق نقلهم على الرغبة الأولى بلغت 46.55%، ونسبة المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى 53.45٪.

 من جانبه أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين عبدالرحمن المالكي أن استقبال الاعتراض على حركة النقل سيكون إلكترونيًا من خلال نظام نور، بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس القادم الموافق من 21 – 23/ 5/ 2024م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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