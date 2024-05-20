الرياضة الفيصل وآل الشيخ يكرمان هتان السيف

البلاد- الرياض نشرت لاعبة الملاكمة السعودية هتان السيف عددًا من الصور عبر حسابها على منصة “إكس” أثناء تكريمها من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ. وجاء تكريم هتان السيف خلال حضورها لمشاهدة النزال التاريخي في حلبة المملكة أرينا، الذي فاز به الأوكراني أولكسندر أوسيك على حساب البريطاني تايسون فيوري. وقبل أيام، استطاعت هتان السيف الفوز على اللاعبة المصرية ندى فهيم في افتتاح دوري المقاتلين المحترفين المقام في مدينة الرياض.