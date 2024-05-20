الرياضة

الفيصل وآل الشيخ يكرمان هتان السيف

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1445 هـ      20 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

نشرت لاعبة الملاكمة السعودية هتان السيف عددًا من الصور عبر حسابها على منصة “إكس” أثناء تكريمها من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وجاء تكريم هتان السيف خلال حضورها لمشاهدة النزال التاريخي في حلبة المملكة أرينا، الذي فاز به الأوكراني أولكسندر أوسيك على حساب البريطاني تايسون فيوري.

وقبل أيام، استطاعت هتان السيف الفوز على اللاعبة المصرية ندى فهيم في افتتاح دوري المقاتلين المحترفين المقام في مدينة الرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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