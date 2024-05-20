الرياضة أخضر الكاراتيه يحصد 5 ميداليات في الدوري العالمي

البلاد- جدة

اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه لفئة البراعم تحت 14، والناشئين، والشباب، والأولمبي مشاركته في بطولة الدوري العالمي للشباب للاتحاد الدولي، التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة 16 – 19 مايو الجاري، بحصوله على خمس ميداليات؛ منها ميدالية ذهبية وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية. وقد انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالرحمن عرفات الميدالية الذهبية في قتال وزن تحت 52 لفئة الناشئين، وذلك بعد أن فاز على نظيره التشيكي اللاعب هورناك فيليب، كما حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه إبراهيم الملحم الميدالية الفضية في الكاتا لفئة البراعم تحت 14 سنة. كما حصل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله القحطاني على الميدالية البرونزية في قتال وزن فوق 76 لفئة الشباب، وذلك بعد أن فاز على نظيره اليوناني اللاعب بسوماس إلياس، ونال لاعب المنتخب سعد السيف الميدالية البرونزية قتال وزن تحت 61 لفئة الشباب وذلك بعد فوزه على اللاعب التركي أوقول سافاس. وحصد لاعب الأخضر علي العرياني الميدالية البرونزية قتال وزن تحت 55 فئة الشباب بعد فوزه على اللاعب الإيطالي كلينتانو أنتونيو. وقد شارك في البطولة أكثر من 3000 لاعب من 27 منتخبا من مختلف دول العالم، وقد مثل المنتخب السعودي في البطولة 31 لاعبا ولاعبة للفئات السنية.