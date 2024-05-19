880 مليار دولار مشاريع «جيجا» في المملكة.. «المربع الجديد»..خارطة طموحة لمستقبل الرياض

البلاد – الرياض

أكدت شركة “المربع الجديد” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- الرائدة في المشاريع العملاقة في المملكة، التزامها بتطوير مستقبل الرياض وتعزيز التنمية الحضرية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في قمة مشاريع “جيجا” السعودية، وقمة البناء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ناقشت الرؤية الشاملة لبرنامج مشاريع “جيجا” الحالية في المملكة بقيمة 880 مليار دولار.

ويجسد المربع الجديد، جوهر رؤية 2030 من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار، وإنشاء مركز نابض بالحياة للمقيمين والشركات والزوار ، وسيوفر مركزًا أساسيًا جديدًا للمنطقة، بوضع معايير جديده لجودة الحياة والتنمية الحضرية في المنطقة وخارجها،

واستعرض المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات في المربع الجديد سلمان الحبيس، رؤية المربع الجديد، وأهمية هذه الوجهة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقال: حققنا تقدمًا كبيرًا في وضع الأساس للمبنى الإيقوني المكعب، والذي سيكون في قلب وجهة المربع الجديد وجاذبا للمستثمرين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك: “لا تقتصر أهمية المربع الجديد على تطوير جزء من الرياض فحسب، بل يتعلق بإعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة، تتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة يعيش فيها مجتمع نابض بالحياة، ويعمل ويزدهر.