مانشستر سيتي يحصد لقب الدوري الإنجليزي

احتفظ مانشستر سيتي بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز باللقب بالموسم الحالي (2023-2024) بفوزه على وست هام السبت (3-1) بالجولة الأخيرة.



وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يحقق اللقب في 4 مواسم متتالية، حيث أنهى الموسم في الصدارة برصيد 91 متفوقًا على منافسه أرسنال (89 نقطة).



سجّل ثلاثية الفريق السماوي، فيل فودين في الدقيقتين الثانية و18، والإسباني رودري (59) فيما أحرز هدف وست هام، الغاني محمد قدوس (42).



ورغم فوزه (2-1) على إيفرتون، لم يستطع أرسنال تحقيق اللقب وأنهى الموسم ثانيًا خلف مانشستر سيتي للموسم الثاني تواليًا.

شباك مانشستر سيتي تستقبل هدفاً أخيراً .. محمد قدوس بركلة خلفية مزدوجة يضيق الفارق. مانشستر سيتي 2 وست هام 1#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #وست_هام pic.twitter.com/7bNeELetEI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024