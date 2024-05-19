الرياضة

مانشستر سيتي يحصد لقب الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو القعدة / 1445 هـ      19 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يحصد لقب الدوري الإنجليزي

احتفظ مانشستر سيتي بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز باللقب بالموسم الحالي (2023-2024) بفوزه على وست هام السبت (3-1) بالجولة الأخيرة.


وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يحقق اللقب في 4 مواسم متتالية، حيث أنهى الموسم في الصدارة برصيد 91 متفوقًا على منافسه أرسنال (89 نقطة).


سجّل ثلاثية الفريق السماوي، فيل فودين في الدقيقتين الثانية و18، والإسباني رودري (59) فيما أحرز هدف وست هام، الغاني محمد قدوس (42).


ورغم فوزه (2-1) على إيفرتون، لم يستطع أرسنال تحقيق اللقب وأنهى الموسم ثانيًا خلف مانشستر سيتي للموسم الثاني تواليًا.

 

 

 

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