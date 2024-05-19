الدولية

تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1445 هـ      19 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

دبي : البلاد

 تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث أدى لصعوبة في الهبوط وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.

 وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين محليين.

 وأوضح وحيدي للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تنتظر مزيداً من التفاصيل.

 من جهة أخرى، أكد الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الطوارئ لايمكنها البحث بسبب الظروف الجوية فالمنطقة جبلية وصعبة، ويقوم رجال الطوارئ بعمليات البحث من جميع الاتجاهات الممكنة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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