تشكيل لجنة وطنية للتطوير العقاري

الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري وانتخاب بندر بن محمد العامري رئيسًا وراشد بن عبدالرحمن القاضي نائبًا للرئيس وذلك للدورة 1444 – 1447.

وتمثل اللجنة تكتلًا ضخمًا لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة منها 4 من شركات صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان.

ويعزز تشكيل اللجنة قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في ظل المشاريع العقارية الضخمة ونمو التمويل وتعدد مبادرات الاستثمار بالقطاع والأنظمة الاستثمارية المحفزة.

ويأتي ذلك في ظل إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة والتطورات التي يشهدها قطاع التطوير العقاري بوصفه محورًا رئيسًا في رؤية 2030 من تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية كنيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.