“إنفاذ” يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 38 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 276 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 21 – 31 مايو 2024م.

وأوضح أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 74 فرصة عقارية، و7 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 31 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية، ومزادين لعرض 14 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادًا في المدينة المنورة لعرض 4 فرص عقارية، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض عقارين ، ومزادًا في منطقة الجوف لعرض 10 عقارات، و6 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 38 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بالحدود الشمالية، ومزادين لعرض 13 عقارًا بمنطقة عسير، ومزاد لبيع 18 مركبة في الرياض وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة، ومزادًا بالمنطقة الشرقية لبيع 16 مركبة وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.