«أرامكو السعودية» وقّعت مذكرات تفاهم.. تعاون (سعودي- أمريكي) في الطاقة النظيفة والتعدين

البلاد – الظهران

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، 3 مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية علي المشاري ، إن أرامكو السعودية تواصل طموحها للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و 2) فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، حيث ترى أرامكو العديد من الفرص لبناء أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون.

من جهة ثانية اجتمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في مقر الوزارة ، بمعالي وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين المستدام، إضافة إلى مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.