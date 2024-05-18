الملاحة الجوية السعودية الراعي الرئيسي لمؤتمر مستقبل الطيران

جدة : البلاد

تشارك شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) راعيًا رئيسيا لمؤتمر مستقبل الطيران الدولي في نسخته الثالثة، الذي ينطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض، وسيشهد حضور قادة الطيران المدني في العالم.

وتأتي رعاية الملاحة الجوية السعودية لمؤتمر مستقبل الطيران انطلاقاً من الأهمية الكبرى للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف خبير في صناعة الطيران من حول العالم، وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة؛ لبحث قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي.

كما تشارك الملاحة الجوية السعودية بجناح في المؤتمر؛ بهدف عقد المباحثات والشراكات مع الشركات والقيادات المتواجدة بالمعرض، وتعزيز تواجدها في أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة بالطيران المدني، إضافة إلى التعريف بالشركة، وأهم الخدمات التي تقدمها.

سعادة المهندس عبد العزيز بن سالم الزيد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، أكد أن المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات المتخصصة في مجالي الطيران المدني والملاحة الجوية، ويحظى بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشار: نسعى من خلال رعايتنا ومشاركتنا في المؤتمر إلى استغلال التواجد والحضور الكبيرين لقادة قطاع الطيران المدني والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة عالمياً لعقد المباحثات والاجتماعات، وتبادل الخبرات والآراء؛ بما يخدم قطاع الطيران المدني محلياً وعالمياً، ويحقق المزيد من النجاحات ويساهم في تشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

كما أكد أن الشركة تسعى إلى مواصلة تحقيق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية في الخدمات التشغيلية والتقنية المبتكرة لتقديم الحلول المتنوعة وعقد الشراكات الإستراتيجية الداعمة لنمو القطاع.

ومن الجدير بالذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مساحة تزيد عن 2 مليون كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.

وتقدم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خدمة مراقبة الحركة الجوية، وتصميم إجراءات الاقتراب والإقلاع وخدمات البحث والإنقاذ والنشرات الملاحية، وخدمات إدارة معلومات الطيران وخدمات هندسة الصيانة والخدمات الهندسية؛ حيث تدير الحركة الجوية من خلال شبكة متطورة من مراكز التحكم في المنطقة، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، ومراكز الصيانة لتجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية، والمساعدات الملاحية في جميع أنحاء المملكة.