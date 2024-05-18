سدايا تنظم ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ورشة عمل بعنوان “أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي”، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز المعرفة والتطبيق الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم حوكمة البيانات؛ وذلك بمدينة الرياض.

وتضمنت الورشة تقديم عروض ونقاشات قادها خبراء في الذكاء الاصطناعي والبيانات، حيث ركزت الورشة على مفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتعريف بحوكمة البيانات إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة البيانات في المملكة، وشرح مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتعميق فهم أخلاقيات ومبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها، والتعريف بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشددت الورشة على أهمية تعزيز الحوكمة الفعالة للبيانات والأنظمة التقنية لدى الجهات، وذلك من خلال تعزيز الجهود بين “سدايا” والجهات الحكومية لمواكبة جميع التطورات العالمية في هذا المجال، ودعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتطوير اقتصاد رقمي مستدام ومعزز بأحدث الحلول التقنية، وتطوير القدرات البشرية لتحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة في المجال التقني.

وتأتي الورشة في إطار جهود سدايا في تعزيز التعليم والتوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر في هذا المجال، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.