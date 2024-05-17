أخضر البوتشيا السعودي يحقق أول إنجاز تاريخي

تمكن أخضر البوتشيا السعودي من الظفر بميداليتين فضية وبرونزية، ضمن بطولة التحدي الدولية التي أقيمت في فنلندا خلال الفترة (9 – 17 )مايو 2024.
وجاءت نتائج اللاعب محمد الزهراني BC2 الحائز على الميدالية الفضية بعد تغلبه على لاعب المنتخب البلجيكي 2/3 وعلى لاعب المنتخب المنغولي 3/8 ولاعب المنتخب الجورجي 4/6 ليتأهل للنهائي، الذي خسره بصعوبة؛ ليحصد الميدالية الفضية كأول ميدالية في تاريخ اللعبة للمنتخب السعودي.
من جهة أخرى، تمكن ثنائي منتخبنا الوطني زياد الجهني ورحاب المجبل BC3 “زوجي” من التغلب على أبطال العالم في لعبة البوتشيا المنتخب الالماني وذلك على المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/4 في مباراة قوية حسمها الجهني والمجبل لصالحهما.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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