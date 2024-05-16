يوفنتوس بطلًا لكأس إيطاليا على حساب أتالانتا

حصد يوفنتوس كأس إيطاليا للموسم الحالي (2023-2024) بانتصاره الشاق على أتالانتا بهدف نظيف سهرة الأربعاء في ملعب (أولمبيكو) بالعاصمة روما.



وأنقذ فريق السيدة العجوز موسمه السيئ، بإحراز كأس إيطاليا، حيث يحتل حاليًا الترتيب الثالث في لائحة الدوري الإيطالي خلف الإنتر وميلان وبولونيا.



سجّل هدف المباراة الوحيد المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة، إثر تمريرة حاسمة ذكية من زميله الإيطالي أندريا كامبياسو.



وحقق يوفنتوس كأس إيطاليا للمرة الـ15 عبر تاريخه ليعزز رقمه القياسي، في حين تجرّع أتالانتا مرارة هزيمة النهائي الثالث في آخر 5 سنوات.