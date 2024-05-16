شاهد | تشيلسي يجتاز برايتون ويتمسّك بالأمل الأوروبي

انتصر تشيلسي خارج قواعده بصعوبة بالغة على برايتون هوف ألبيون بنتيجة (2-1) الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024) ليُحيي الفريق اللندني الأزرق آماله في حجز مقعد مؤهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



في ملعب (أميكس ستاديوم) عقر دار برايتون، رفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة وأمّن المركز السادس المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تقدّم على نيوكاسل يونايتد السابع (57) ومانشستر يونايتد الثامن (57)، ويحتاج تشيلسي فقط للتعادل في الجولة الأخيرة من أجل حسم مقعده الأوروبي رسميًا.



ولأول مرة منذ أكتوبر من عام 2022، ينتصر تشيلسي في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز يعكس مدى وضاعة مستويات الفريق مؤخرًا، حيث فاز البلوز تواليًا على توتنهام (2-0) ثم وست هام (5-0) ثم نوتنغهام فورست (3-2) واليوم على برايتون بنتيجة (2-1).





سجّل هدفي تشيلسي كل من كول بالمر وكريستوفر نكونكو في الدقيقتين 34 و63، فيما سجّل لبرايتون داني ويلبيك في الدقيقة 97.





وفي نفس الوقت، انتصر مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد (3-2) لكن كلا الفريقين فقدا تقريبًا كل الفرص في المشاركات الأوروبية الموسم المقبل.



وسجّل ليونايتد كل من ماينو وديالو وهويلوند في الدقائق 31 و57 و84، في حين أحرز هدفي نيوكاسل كل من جورودن ودوسبري هول في الدقيقتين 49 و92.



